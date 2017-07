Francia, diecimila persone evacuate a causa di un incendio

NIZZA, 26 LUGLIO - Anche in Francia è scattato l’allarme incendi. Mentre cinque Canadair e 600 pompieri stanno cercando di domare un incendio che ha già bruciato 800 ettari di foresta sul massiccio di Luberon, a sud del dipartimento di Vaucluse, e in altri villaggi della zona a pochi chilometri a nord di Nizza, almeno 10.000 persone sono state evacuate nella notte a Bormes-les-Mimosas, nella regione della Provenza-Alpi-Costa azzurra nel sud della Francia.Tra gli evacuati ci sono numerosi turisti che alloggiavano in campeggi della zona.

"Le fiamme sono divampate a mezzanotte a Londe-les-Maures. Lo sgombero si è reso necessario a causa della progressione dell'incendio. Questa è una zona in cui d'estate la popolazione raddoppia o triplica", hanno spiegato i vigili del fuoco del dipartimento del Var. La situazione più critica sembra essere quella di Cape Benat, un promontorio roccioso che sovrasta la località.

Fonti dei vigili del fuoco riferiscono che almeno 12 pompieri sono rimasti feriti e 15 poliziotti intossicati nel tentativo di domare gli incendi. In totale sono 4.000 i pompieri al lavoro per cercare di spegnere le fiamme. Gravi danni a causa degli incendi anche in Corsica: secondo le autorità le fiamme hanno già distrutto 1.800 ettari. Il ministro degli Interni Gérard Collomb si è recato sull'isola per supervisionare il lavoro di spegnimento e ha annunciato l'acquisto di 6 nuovi aerei dopo che i sindacati dei vigili del fuoco hanno denunciato la carenza di mezzi per la lotta ai roghi.





Giuseppe Sanzi

(fonte immagine francebleu.fr)