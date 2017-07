Francia: domani incontro tra Macron ed il primo ministro del governo di Tripoli

PARIGI, 24 LUGLIO - In una nota divulgata dall’Eliseo, è stato confermato l’incontro che avrà luogo domani, a La Celle-Saint-Cloud, vicino Parigi, tra il presidente francese, Emmanuel Macron, ed il primo ministro del governo di Tripoli, Fāyez al-Sarrāj, ed il generale Khalifa Haftar.

Nel comunicato si legge che la Francia vuole dare "il suo contributo agli sforzi per costruire un compromesso politico sotto l'egida delle Nazioni Unite, che riunisca su una base inclusiva l'insieme dei differenti attori libici".

Fāyez Muṣṭafā al-Sarrāj durante il governo di Muhammar Gheddafi, ha ricoperto incarichi ministeriali di importanza secondaria. In seguito al rovesciamento del Raʾīs, al-Sarrāj diviene membro di una commissione per il dialogo nazionale. Nel 2014, viene eletto membro della camera dei rappresentanti, a Tobruk, come candidato indipendente in rappresentanza di un collegio di Tripoli. Il 17 dicembre 2015, assume la carica di primo ministro del Governo di Accordo Nazionale della Libia, riconosciuto all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come il solo governo legittimo della Libia.

Caterina Apicella