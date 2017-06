Francia, elezioni legislative: Macron verso la maggioranza assoluta

PARIGI, 12 GIUGNO - Trionfo assoluto per Emmanuel Macron: il partito del presidente ha guadagnato il 32,6% dei voti, risultato superiore a quello previsti dai sondaggi. La destra dei Républicains arriva al secondo posto con il 21%, seguita dal Front National con il 13%, dalla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon (La Francia ribelle) con l'11% e dal Partito socialista con il 9 per cento.

Macron avrà quindi la maggioranza assoluta alla Camera (quella che conta, perché ha prevalenza sul Senato), con 415-445 deputati su 577. I Républicains hanno ottenuto 80-100 seggi, dimezzando la loro presenza in Parlamento. Mentre gli altri partiti, compreso il Front National della LePen, non avranno presenza rilevante.

Bisognerà aspettare l'esito dei ballottaggi del secondo turno di domenica prossima per sapere con esattezza quale sarà la composizione della nuova Camera . Ma il risultato di questo finesettimana conferma l'incredibile forza politica di Macron.

Maria Minichino



(fonte immagine ansa.it)