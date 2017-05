Francia, l\'endorsement di Kenny e Trudeau a Macron

MONTREAL, 5 MAGGIO - Un endorsement, l'ennesimo, nei confronti di Emmanuel Macron. Arriva dall'appello congiunto del premier irlandese Enda Kenny e di quello canadese Justin Trudeau, in occasione di un incontro ufficiale a Montreal.

Kenny ha dichiarato di nutrire grande speranza circa l'esito delle presidenziali francesi, augurandosi la vittoria del candidato centrista: “Macron ha una forte posizione pro-Europa, inoltre sa cosa significa essere Ministro dell'Economia”. E proprio sulla strategia economica annunciata da Macron in caso di vittoria si è pronunciato il premier irlandese. Il candidato francese ha infatti prospettato una riduzione delle differenze di aliquote fiscali in Europa, considerando che da sempre l'Irlanda è al centro del dibattito perchè ha fissato un'aliquota del 12,5 % per le imprese straniere. “Sono decisioni interne che spettano a ciascun Paese membro dell'Unione Europea”, a detto Kenny, incalzato sul tema.

Il premier canadese mostra invece la propria preferenza per Macron ricordandone il lavoro svolto sotto la presidenza Hollande: “Cercarono sempre una politica di unione e mai di divisione”. L'unicità dell'endorsement di Trudeau sta però nei calzini a tema Star Wars, colorati ed eccentrici, con i quali il giovane primo ministro si è presentato alla conferenza con Kenny. Ieri era infatti lo Star Wars Day e Trudeau si è dimostrato geniale e orginale nel modo di sostenere Macron: lo ha fatto su Twitter, all'hashtag “ #MayTheForceBeWithYou ”, riprendendo la celebre frase della saga, “Che la forza sia con te”.

Claudio Canzone

Fonte foto: enterteinment.ie