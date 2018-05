Francia, l\'eroe immigrato riceverà la cittadinanza

PARIGI, 28 MAGGIO – Da immigrato clandestino a cittadino naturalizzato francese. È la storia di Mamoudou Gassama, il giovane maliano immigrato sans-papier di 22 anni ricevuto oggi all’Eliseo dal Presidente Macron.

Il ragazzo ha ricevuto una medaglia e un diploma che attesta la "riconoscenza della Repubblica francese" per aver salvato sabato sera un bambino di 4 anni sospeso nel vuoto. Mamoudou stava entrando in un bar per vedere la partita di Champions League quando ha notato un bambino aggrappato al balcone del quarto piano di un palazzo a Parigi. Ha salvato il bambino arrampicandosi sui balconi dell’edificio e per le sue agili doti è stato soprannominato “Spiderman” dai media locali. Emmanuel Macron ha affermato che riceverà la cittadinanza onoraria e che tutti i suoi documenti saranno regolarizzati. Inoltre il giovane entrerà a far parte del corpo dei Pompieri di Parigi.

Federico De Simone

Fonte immagine: video.gazzetta