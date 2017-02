Francia, esplosione a Flamanville nella centrale nucleare

FLAMANVILLE (FRANCIA), 9 FEBBRAIO - Si è verificata in mattinata, attorno alle 10, una esplosione nei pressi della centrale nucleare di Flamanville, in Francia. Secondo la prefettura, l’allarme sarebbe tuttavia attualmente rientrato: non ci sarebbe infatti alcun rischio nucleare, considerata l’assenza di elementi radioattivi.

L’esplosione e l’incendio sono stati segnalati dai pompieri all’interno della centrale, ma fuori dalla zona nucleare. Il bilancio è dunque di 5 persone intossicate ed immediatamente soccorse. I soggetti non verserebbero fortunatamente in gravi condizioni. E’ stato inoltre spento un reattore centrale «per precauzione».

La prefettura ha annunciato la ‘fine’ dell’incidente attorno alle 12.15. La centrale di Flamanville aveva già interessato le cronache due anni fa, nel 2015, per la rilevazione di anomalie al serbatoio del nuovo reattore in costruzione.

foto da: repubblica,it

Cosimo Cataleta