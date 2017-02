Francia, Francois Fillon non si ritira: "Nulla mi farà cambiare parere sono io il candidato"

PARIGI, 06 FEBBRAIO - Il candidato dei Républicains Francois Fillon non si ritira. Il trionfatore alle primarie della destra per la corsa all'Eliseo di primavera, respingendo l'ipotesi di un piano B dopo le accuse sul Penelopegate, ha detto: «Nulla mi farà cambiare parere, sono il candidato alle elezioni presidenziali, candidato per vincere».

Parlando ai media a Parigi Fillon ha dichiarato: «Linciare, assassinare un candidato come avete fatto in questa settimana, pone un problema per la democrazia». «E' stato un errore, me ne rammarico profondamente e rivolgo le mie scuse ai francesi», ha poi ammesso riguardo l’assunzione di moglie e figli.

«Sono stato vittima di attacchi di una violenza inaudita, una cosa a mia conoscenza mai vista nella storia della Quinta Repubblica – ha concluso - Tutti i fatti evocati sono legali e trasparenti, non ho mai violato la legge».



[foto: huffingtonpost.it]

Antonella Sica