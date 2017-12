Francia: funivia in panne, 150 sciatori intrappolati per ore

CHAMROUSSE, 25 DICEMBRE – Una spettacolare operazione di soccorso ha impegnato la compagnia di polizia delle Alpi francesi, che ha dovuto trarre in salvo centocinquanta sciatori, rimasti intrappolati per diverse ore all’interno delle 80 telecabine della sciovia di Chamrousse, in Val d’Isère.

La Vigilia di paura per gli sfortunati avventori è iniziata verso le 12 di ieri, quando un guasto generale ha bloccato l’intero impianto, costringendo gli utenti della sciovia ad attendere i soccorsi a circa duemila metri di altezza. Secondo quanto riportato da FranceInfo ed Europe1, le buone condizioni meteorologiche hanno agevolato l’arrivo degli elicotteri impiegati dalla Polizia, che sono prontamente giunti sul posto. Per l’evacuazione sono stati mobilitati i servizi delle piste della stazione, due elicotteri e la protezione civile: i soccorritori, in particolare, si sono calati su ciascuna delle cabine dall’alto, utilizzando corde e carrucole, traendo in salvo uno ad uno gli sciatori intrappolati facendoli passare attraverso uno sportello di emergenza. I passeggeri, poi, sono stati assicurati alle corde e fatti scendere in modo sicuro a terra.

La disavventura si è dunque conclusa senza ulteriori conseguenze gravi per l’incolumità dei turisti e Franck Lecoutre, Direttore dell’Ufficio del Turismo di Chamrousse, ha alla fine chiosato soddisfatto: “Arriveranno tutti in orario alla cena della Vigilia”.

La cabinovia del comprensorio sciistico in Val d’Isère collega la stazione a 1.650 metri sul livello del mare con la vetta della Croce di Chamrousse (2.250 metri). Si tratta di una zona molto rinomata per le piste e che ha infatti ospitato diverse gare del calendario delle Olimpiadi Invernali di Grenoble 1968, oltre che alcune cronoscalate del Tour de France (famosa quella vinta nel 2001 da Lance Armstrong, poi squalificato per doping, nonché quella del 2014, che fu appannaggio dell’Italiano Vincenzo Nibali).

