Francia, indagato per incitamento all\'odio il nuovo presidente Front National

PARIGI, 28 APRILE – Il Front National è ancora alla ricerca di un nuovo presidente ad interim. Dopo la rinuncia alla presidenza di Jean-Francois Jalkh per le polemiche su sue presunte frasi negazioniste, un'inchiesta giudiziaria ha investito Steeve Briois, sindaco di Henin-Beaumont e deputato europeo, che stamattina era stato annunciato come nuova guida del partito. Briois, assieme a David Rachline, direttore della campagna di Marine Le Pen, è indagato per incitamento all'odio.

L’inchiesta parte dalla denuncia ricevuta dal tribunale di Bobigny, comune limitrofo a Parigi, per messaggi particolarmente aggressivi nei confronti di Stephane Gatignon, sindaco del vicino centro di Sevran, postati sui social network da dirigenti del Front National.

Il sindaco è stato attaccato dopo la trasmissione di un reportage tv su M6 dedicato all'islam e alla partenza di diversi giovani di Sevran per la Siria. Tra i messaggi oggetto di denuncia, vi è uno che definisce il sindaco «un'immondizia da sterminare con il resto» e «uno che ha venduto l'anima ai miscredenti salafiti», invocando, fra l'altro, «una bombetta sulla scuola quando i responsabili sono riuniti e un proiettile per il sindaco».

La denuncia ha portato all'individuazione di «indizi gravi e concordanti» nei confronti di 11 persone, fra i quali Briois e Rachline.

La Le Pen, dopo la qualificazione al ballottaggio contro Emmanuel Macron, ha rinunciato alla presidenza, dichiarando: «Ho sempre pensato che il presidente della Repubblica sia il presidente di tutti i francesi e che debba riunire tutti i francesi. È per questa ragione che mi è sembrato indispensabile mettermi in congedo dalla presidenza del Front National. Stasera non sono più la presidente del Front National, sono la candidata alle presidenziali».

Antonella Sica