Francia: Le Pen, discorso copia-incolla da Fillon, imbarazzo

PARIGI, 2 MAGGIO– Il web non perdona il clamoroso caso di plagio del discorso del primo maggio di Marine Le Pen a Villepinte (Parigi): interi passaggi, oltre due minuti di un discorso pronunciato il 15 aprile da Francois Fillon, sono stati ripresi parola per parola.

Mentre si ipotizza una manomissione lo staff della Le Pen - in particolare il suo vice Florian Philippot – parla di una "strizzatina d'occhio fatta di proposito a un passaggio emozionante di un discorso sulla Francia".

Argomenti oggetto delle parti plagiate sono la "geografia della Francia" e le "frontiere terrestri: i Pirenei, innanzitutto, che portano la Francia in questo immenso mondo ispanico e latino. Le frontiere delle Alpi, verso l'Italia nostra sorella e, al di là, l'Europa centrale, balcanica e orientale".

Parola per parola, è stato ripreso anche l'omaggio alla lingua francese: "se si impara la nostra linqua, talvolta con grande fatica, in Argentina o in Polonia, se esistono liste d'attesa per iscriversi all'Alliance francaise di Shanghai, di Tokyo, di Città del Messico, o al liceo francese di Rabat o di Roma, se Parigi è ancora la prima destinazione turistica mondiale, è perché la Francia è di più di una potenza industriale, agricola o militare".

Maria Azzarello



credit foto: comedonchischiotte.it