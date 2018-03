Francia, Le Pen e Melenchon fischiati alla marcia in memoria di Mireille Knoll

PARIGI, 29 MARZO - Una bordata di fischi e di contestazioni ha accompagnato, questa mattina, Marine Le Pen e Jean Luc Melenchon, presenti alla marcia contro l’antisemitismo organizzata a Parigi in memoria di Mirelle Knoll. La Knoll, 85 anni, ebrea sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, era stata uccisa lo scorso venerdì, in quello che è immediatamente apparso come un omicidio a sfondo antisemita.

Le contestazioni hanno costretto i due leader politici di estrema destra ed estrema sinistra ad abbandonare il corteo, al quale avevano deciso di partecipare nonostante il clima teso delle ultime ore. Ieri, infatti, il Consiglio delle comunità ebraiche (Crif) aveva chiaramente fatto intendere che i due politici fossero indesiderati. Proprio il Crif ha sempre preso le distanze dal Front National, accusando la Le Pen di “propagandare l’odio dell’altro e il rifiuto dello straniero” e di “riunire notori antisemiti”. A Melenchon, invece, viene contestata l’adesione alla campagna di boicottaggio contro Israele.

Alla marcia di questa mattina erano presenti diecimila persone, fra cui i ministri del governo francese e numerosi esponenti di tutti i partiti politici: il corteo è partito da place de la Nation e ha sfliato per le vie della città, fino a raggiungere l’abitazione in cui è stata assassinata la Knoll. Tra i presenti anche Emmanuelle Macron, che insieme al ministro dell’Interno Gerard Colomb ha denunciato una crescita esponenziale dell’antisemitismo in Francia, con già una trentina di episodi dall’inizio del 2018.

Claudio Canzone

Fonte foto: womennews.net