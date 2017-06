Macron: "L'Europa deve difendere la libertà e la democrazia minacciate da demagogia e estremismi"

PARIGI, 22 GIUGNO - Nella sua prima intervista ufficiale dal giorno dell'elezione, il presidente francese Emmanuel Macron parla di Ue, della politica di Trump, della lotta al terrorismo e della situazione in Siria. Otto testate europee - tra cui il Corriere della Sera - alle quali l'inquilino dell'Eliseo, alla vigilia del suo primo Consiglio europeo oggi a Bruxelles, ha esternato i propri pensieri, obiettivi e possibili strategie da perseguire.

Macron esordisce affermando che l'Europa ha la "missione di difendere la libertà e la democrazia minacciate da demagogia e estremismi. Una missione da adempiere puntando sul rilancio della coppia franco-tedesca - altrimenti l’Europa balbetta - e sulla fine di una forma di neo-conservatorismo importata in Francia da 10 anni. La democrazia non si costruisce dall’esterno senza coinvolgere i popoli, la guerra in Libia è stata un errore".

Poi pone l'accento sul fatto che bisogna creare "un'Europa che protegga, dotandoci di una vera politica di difesa e di sicurezza comune. Dobbiamo essere più efficaci davanti alle grandi migrazioni, riformando profondamente il sistema di protezione delle nostre frontiere, la politica migratoria e il diritto di asilo".

"L'Europa non è un supermercato, è un destino comune. I Paesi che non ne rispettano le regole devono trarne tutte le conseguenze politiche. E non è solo un dibattito Est-Ovest. Parlerò con tutti e con rispetto, ma non transigerò sui principi dell'Europa, sulla solidarietà e i valori democratici", ha aggiunto.

Su Trump: "La difficoltà è che allo stato attuale non ha ancora elaborato il quadro concettuale della sua politica internazionale. La sua politica può essere dunque imprevedibile ed è una fonte di disagio. Quanto alla lotta contro il terrorismo, Trump ha la stessa mia voglia di efficacia. Non condivido alcune sue scelte, prima di tutto sul clima. Ma spero che si possa fare in modo che gli Stati Uniti ritornino nell’Accordo di Parigi. È la mano che tendo a Donald Trump. Spero che cambi idea. Perché tutto è legato. Non si può voler lottare efficacemente contro il terrorismo e non impegnarsi per il clima".

Nel corso dell'intervista il leader di En Marche! si è espresso anche riguardo la sempre più attuale minaccia di terrorismo a cui l'Europa è soggetta. Per Macron bisogna "costruire gli strumenti per lottare contro questa minaccia nuova, sotto il controllo del giudice, amministrativo o penale" e al tempo stesso "avere una politica di sicurezza ferma costruendo le coalizioni più efficaci contro il terrorismo. Infine, ci vuole una politica di civiltà, che consiste a sradicare i fondamenti profondi di questo terrorismo".

Luigi Cacciatori

Immagine da euractiv.com