Francia, Macron lancia un monito: "Riformare Ue o si rischia Frexit"

PARIGI, 1 MAGGIO - Il candidato all'Eliseo, Emmanuel Macron, in un'intervista rilasciata in esclusiva alla Bbc, ribadisce di credere nell'Unione Europea e nei suoi obiettivi, ma avverte la necessità di riforme affinché l'istituzione possa funzionare in maniera più ottimale.

"Io sono filoeuropeo, durante questa elezione ho difeso costantemente l'idea europea e le politiche europee perché credo che sia estremamente importante per il popolo francese e per il posto del nostro Paese nella globalizzazione", però senza riformare l'Ue si rischia una "frexit".

Il leader centrista di En Marche si concentra inoltre sul fatto che bisogna "affrontare la situazione", ascoltare il "popolo francese" e sentire "che è estremamente arrabbiato oggi, impaziente e che le disfunzioni dell'Ue non sono più sostenibili".

In virtù di quest’ultimo aspetto, Macron ha poi sostenuto con vigore quanto segue: "Il mio mandato, sin dal giorno dopo, sarà per riformare in profondità l'Unione Europea ed il nostro progetto europeo". Se ciò non venisse perseguito, il candidato all'Eliseo ha spiegato che si tratterebbe di un "tradimento", che non solo potrebbe portare all'uscita di Parigi dall'Unione Europea, ma favorirebbe di nuovo il Front National di Marine Le Pen, con la quale si sfiderà al ballottaggio domenica 7 maggio.

Luigi Cacciatori

Immagine da telegraph.co.uk