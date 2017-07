Francia, Macron perde popolarità, meno 10 punti in un mese

PARIGI, 23 LUGLIO- Meno di un mese è servito a far crollare la popolarità del neo-presidente francese Emmanuel Macron. Eletto lo scorso maggio con il 62% del consenso popolare, secondo un sondaggio Ifop per il Journal du Dimanche (Jdd), il presidente Macron in meno di un mese avrebbe perso 10 punti passando dal 64% al 54% e circa 8% in tre mesi.

Peggio di lui aveva fatto Jacques Chirac nel 1995, perdendo 20 punti in tre mesi dalle sue elezioni passando dal 59% a l 39% di consenso popolare, ma rieletto nel 2002 con una popolarità del 51%, la vede crescere al 53% due mesi dopo. Invece, Franois Hollande, predecessore di Macron, aveva iniziato al 61% per poi scendere al 56%.

Daniele Sorrentino

Fonte: ilsole24ore.com