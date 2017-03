Francia, nel primo dibattito in tv per le presidenziali vince Macron

PARIGI, 21 MARZO - Emmanuel Macron ha vinto il primo dibattito televisivo, avvenuto ieri sera, per la corsa all'Eliseo. I cinque candidati si sono quindi sfidati per le presidenziali francesi, e secondo il sondaggio eseguito dall'Elabe, l'istituto che lo ha realizzato per BFM-TV, il 29% della popolazione francese ha preferito il trentanovenne di En Marche.

Secondo i risultati ottenuti dal sondaggio la candidata del Front National, Marine Le Pen, e Francois Fillon, dei Républicains, hanno ottenuto un consenso del 19%. Il leader della sinistra, Jean-Luc Mélenchon, il 20%. Benoit Hamon, socialista, ha invece convinto l'11% dei francesi.



Durante il primo confronto televisivo, avvenuto ieri sera su Tf1, i cinque candidati hanno avuto l'occasione di presentare più approfonditamente i rispettivi programmi, tralasciando gli scandali che hanno investito nei giorni scorsi Marine Le Pen e Francois Fillon.

Proprio Fillon si è presentato come colui “che proteggerà dai disordini e dalle violenze interne ed esterne. Interne perché la violenza non ha smesso di aumentare, viviamo in un mondo incerto e pericoloso con un presidente americano imprevedibile e un pericolo mortale che è il jihadismo islamico”.

Macron, il nuovo arrivato, si è mostrato subito combattivo. Questo atteggiamento lo ha quindi aiutato a prevalere sugli altri candidati, e a convincere il popolo francese.

Chiara Fossati

immagine da ilsole24ore.it