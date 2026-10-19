Francia nella morsa dei disordini: coprifuoco e divieti in diverse città

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La Francia è scossa da una nuova ondata di disordini che ha portato a gravissimi danni: nel fine settimana sono stati danneggiati e saccheggiati più di 2.000 punti vendita. Per fronteggiare l'emergenza, il premier Sébastien Lecornu ha annunciato l'attuazione di coprifuoco localizzati in diverse città a partire da questa sera.

Le misure città per città

A Parigi, il coprifuoco scatta dalle 23 alle 6 in Place de la République e nelle vie intorno a Les Halles, con divieto di manifestazioni in numerosi quartieri dalle 20 alle 6. A Lione, nel quartiere Presqu'île, il coprifuoco è previsto dalle 21 alle 6. A Nizza, la misura riguarda solo i minorenni, con orario dalle 21 alle 6. Infine, a Lille, Douai e Denain, il coprifuoco per i minorenni è fissato dalle 20 alle 6.

Un fine settimana di violenze e saccheggi

Le proteste, scatenate da motivi ancora non del tutto chiari, hanno degenerato in atti di vandalismo e furti ai danni di esercizi commerciali. Le autorità hanno deciso di intervenire con misure straordinarie per prevenire ulteriori episodi e garantire la sicurezza pubblica. I prefetti sono stati incaricati di attuare i coprifuoco localizzati, che potrebbero essere estesi ad altre aree nelle prossime ore.

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Le reazioni e il contesto

La situazione resta tesa in tutto il Paese. Il governo francese sta valutando ulteriori misure per riportare la calma, mentre le forze dell'ordine sono mobilitate in massa. Secondo quanto riferito, i disordini avrebbero causato ingenti danni economici, con migliaia di attività colpite. Le autorità locali invitano la popolazione a rispettare le disposizioni e a segnalare eventuali episodi sospetti.

Per ora, l'attenzione è concentrata sulle città interessate dai provvedimenti, ma non si esclude che altre possano seguirne l'esempio nelle prossime ore.