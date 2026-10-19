Francia, Nuñez resta al suo posto: Macron respinge le dimissioni del ministro dell'Interno

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La crisi politica e di sicurezza in Francia non accenna a placarsi. Il ministro dell'Interno Laurent Nuñez ha rassegnato le proprie dimissioni a Emmanuel Macron, ma il presidente della Repubblica le ha respinte. La notizia, diffusa dall'Eliseo, arriva dopo giorni di tensioni e scontri che hanno scosso il Paese, mettendo sotto pressione l'esecutivo e le forze dell'ordine.

La scelta della continuità

Secondo quanto riferito dalla presidenza francese, la decisione di non accettare le dimissioni risponde all'esigenza di garantire la continuità nella guida delle forze di sicurezza. In un momento così delicato, cambiare il vertice del ministero dell'Interno avrebbe potuto indebolire la risposta dello Stato ai disordini. Macron ha quindi scelto di confermare la fiducia a Nuñez, ma con precise condizioni.

Le richieste del presidente

Il capo dell'Eliseo ha chiesto al ministro di fare piena chiarezza sulle lacune nella pianificazione e nell'intelligence che hanno preceduto le violenze. Un passaggio cruciale, perché le autorità sono chiamate a spiegare come sia stato possibile che le manifestazioni degenerassero in scontri diffusi. Non solo: a Nuñez è stato domandato di introdurre nuove modalità operative per le forze di sicurezza, con l'obiettivo di prevenire il ripetersi di episodi simili e migliorare la capacità di intervento sul territorio.

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Un equilibrio fragile

La vicenda evidenzia la difficoltà del governo francese nel gestire una fase di forte instabilità. Da un lato c'è la necessità di rispondere alle critiche sull'ordine pubblico, dall'altro la volontà di non trasmettere l'immagine di un esecutivo in affanno. La conferma di Nuñez, seppur accompagnata da richieste stringenti, rappresenta un tentativo di tenere saldo il timone mentre si lavora a una revisione delle strategie di sicurezza.

Nei prossimi giorni sarà fondamentale capire quali misure concrete verranno adottate e se le spiegazioni fornite dal ministro basteranno a placare le polemiche. La Francia resta così al centro dell'attenzione internazionale, con un governo chiamato a dimostrare di saper gestire tanto le piazze quanto le proprie responsabilità.