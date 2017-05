Francia, Putin si congratula con Macron: "Unire gli sforzi per sicurezza internazionale"

MOSCA, 8 MAGGIO - Non è stato il primo a congratularsi per la vittoria di Macron, ma alla fine anche Putin ha espresso in una nota inviata all'Eliseo, la volontà di collaborare con il neo eletto presidente francese sui temi di politica internazionale.

"I francesi le hanno dato fiducia per guidare la Francia in momenti difficili per l'Europa e tutta la comunità internazionale", scrive Putin. Poi sottolinea che occorre "superare la reciproca sfiducia" e "unire gli sforzi per assicurare la sicurezza internazionale". Anche se non in modo ufficiale, Mosca aveva mostrato sostegno a Marine Le Pen durante la corsa della leader del Front alla presidenza della repubblica francese, pur specificando di non volersi immischiare nella faccende interne di un altro Paese.

Nella nota di oggi, si evince che la Russia è pronta a lavorare costruttivamente con la Francia "sui problemi globali, regionali e bilaterali". In particolare, secondo quanto appreso dalla stampa internazionale, Putin avrebbe anche aggiunto: "L'aumento delle minacce del terrorismo e dell'estremismo militante è accompagnato dall'escalation dei conflitti locali e dalla destabilizzazione di quelle regioni". "In questa situazione - ha chiarito - è particolarmente importante superare la reciproca diffidenza e unire gli sforzi per assicurare la stabilità e la sicurezza a livello internazionale".

Nel mentre, per Macron, che con il 66,06 % dei voti ha travolto la rivale ferma al 33,94 %, è "cominciata la nuova era di speranza". Il neo eletto indosserà gli abiti dell'ottavo Presidente delle Repubblica francese solo tra una settimana, il 13 o il 14 maggio, giorno in cui potrà cominciare a mettere in opera il suo programma. Se le promesse verranno mantenute, i primi impegni di Macron si concentreranno sull’adozione di misure per lotta al terrorismo.

Luigi Cacciatori

Immagine da brecorder.com