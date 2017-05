Francia, Salvini ringrazia Marine Le Pen

ROMA, 5 MAGGIO – Il leader della Lega Matteo Salvini ha espresso il proprio pieno supporto a Marine Le Pen, candidata all’Eliseo per il Front National.

“Grazie Marine! Pieno sostegno alla tua battaglia che è anche la nostra in Francia, in Europa, in Italia per la libertà dei popoli contro i poteri forti e le invasioni di massa di un’immigrazione incontrollata”, questo il messaggio del segretario del carroccio alla Le Pen.

In una intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, la leader del Front National ha dichiarato di avere vari interlocutori nel nostro Paese, primo fra tutti proprio Salvini, al quale avrebbe suggerito di presentare una lista sovranista, cercando alleati a Sud, considerato il già notevole peso politico della Lega nel nord del Paese.

Marine Le Pen ha anche dedicato un passaggio al movimento di Giorgia Meloni, definito come “interessante” e a Daniela Santanchè, fedelissima dell’ex premier Berlusconi e personalità di spicco di Forza Italia, della quale ha detto: “è una cara amica”.

L’asse Salvini-Le Pen non è una novità sullo scenario politico europeo. La Lega ed il Front National condividono infatti le proprie posizioni sovraniste, indipendentiste, antieuropeiste ed estremamente critiche contro le politiche di accoglienza dei migranti.

Nelle ultime settimane Marine Le Pen è stata tuttavia costretta ad “ammorbidire” la propria linea su molti punti del programma, per tentare un ultimo riavvicinamento all’elettorato moderato (in particolar modo del candidato del centrodestra Fillon), in vista del secondo turno di elezioni di domenica.

