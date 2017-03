Francia, sondaggi: il sorpasso di Macron su Le Pen

PARIGI, 9 MARZO - Secondo un sondaggio pubblicato da France Televisions (e realizzato da Harris Interactive) il leader di ‘En Marche!’ Emmanuel Macron supererebbe per la prima volta la presidente del Front Nazional Marine Le Pen. Si tratta di un primo ribaltone, almeno secondo i sondaggi, ad un mese e mezzo dalle elezioni francesi.

L’ex socialista e ministro di Hollande avrebbe dalla sua il 26% dei consensi, in un testa a testa serrato con la populista Le Pen, praticamente appaiata al 25%. Resta al terzo posto, con il 20% dei consensi, il leader repubblicano Francois Fillon, peraltro fortemente condizionato dagli scandali giudiziari che lo hanno visto coinvolto. Macron sta invece crescendo fortemente anche grazie al sostegno di diversi leader socialisti, intellettuali e funzionari di governo. La crescita di Macron coincide peraltro con il crollo dei socialisti, con un Benoit Hamon in palese difficoltà nonostante gli appelli all’unità del presidente francese Hollande, che invece non sarà della partita anche a causa del suo limitato consenso.

I sondaggi rilevano dunque due caratteristiche intrinseche all’elettorato francese: l’abbandono dei partiti classici e l'avvento del nuovo che avanza. Detto degli affanni socialisti, anche i repubblicani pagano la popolarità della destra radicale capeggiata da Marine Le Pen. Le Pen e Macron starebbero infatti cancellando le residue speranze di risalita del bipartitismo francese, ormai coadiuvato dalle nuove forze in campo. Forze che erodono il bipolarismo, cancellato dalle difficoltà del Paese e dalla crisi del mondo del lavoro.

Macron si descrive infatti come un «moderato né di destra né di sinistra»: tanto basta per convincere una buona fetta di personalità pronte a salire sul proprio carro. Un carro che potrebbe risultare nettamente vincente, sempre a guardare i sondaggi. L’ex socialista, infatti, stravincerebbe al secondo turno su Le Pen, con una percentuale di 65 a 35.

foto da: express.co.uk

Cosimo Cataleta