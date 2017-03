Francia, spari in un liceo: almeno otto feriti

ROMA, 16 MARZO - C'è stata una sparatoria nel liceo Alexis de Tocqueville a Grasse, in Provenza. Il ministro dell'Interno francese ha fatto sapere che i feriti sono almeno otto, e tra le persone colpite c'è il preside dell'istituto.I pompieri hanno comunicato che non c'è nessun ferito grave o in pericolo di vita.

L'autore della sparatoria sarebbe uno studente di 17 anni di nome Kylian e le autorità hanno smentito la presenza di un secondo uomo in fuga. Non c'è il sospetto di azione terroristica, anche se il movente resta ignoto.

Il ragazzo non era noto ai servizi di sicurezza, ma pare abbia avuto un recente scontro con il preside. Dalla cronologia del PC dello studente sono stati ritrovati link di video di stragi di massa. Kylian sarebbe entrato nel liceo imbracciando un fucile a pompa, una pistola ed addirittura delle granate e avrebbe aperto il fuoco contro il preside, secondo Bfmtv.

Le autorità in attesa di indagini più approfondite hanno comunque diramato l'allerta attentato mentre il ministero degli interni ha invitato via Twitter gli abitanti ad attenersi alle indicazioni delle forze dell'ordine.

Maria Minichino

(fonte immagine repubblica.it)