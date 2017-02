Francia: uccidono il figlio di 5 anni per \'pipì a letto\'

PARIGI, 07 FEBBRAIO – Pipì a letto: sarebbe questo il movente che ha spinto due genitori ad uccidere brutalmente il figlio Yanis, di cinque anni, nella notte di domenica scorsa.



L’episodio è avvenuto a Aire-sur-la-Lys, nel nord della Francia, dove il piccolo Yanis viveva insieme alla madre e al patrigno, rei di aver umiliato il bimbo facendolo correre fuori da casa fino allo stremo delle forze - il procuratore Patrick Leleu ha reso noto come sia stato costretto a correre per chilometri lungo il canale La Lys - per poi ucciderlo.



L’autopsia ha rivelato che Yanis è morto in seguito ad un trauma cranico. Sul corpo del bimbo sono state trovate delle ecchimosi e anche le tracce di percosse antecedenti. Secondo ulteriori ricostruzioni Yanis sarebbe caduto almeno due volte mentre correva e avrebbe indossato “soltanto le mutandine bagnate”.

Carlo Giontella





Immagine da irpinianews.it