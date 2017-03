Francia, valanga a Tignes: diversi sciatori travolti

TIGNES, 7 MARZO - Quest'oggi, alle ore 10 circa una valanga si è abbattuta sulla pista di sci “Carline” della stazione di Tignes, in Savoia, e ha travolto diversi sciatori. Il loro numero, al momento, resta imprecisato e le informazioni emerse sono ancora poche e frammentarie. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori. Tutta la zona è stata chiusa.

Le operazioni di soccorso sarebbero complicate a causa delle difficili condizioni meteo e della scarsissima visibilità che impedisce agli elicotteri di atterrare nella zona interessata dalla slavina. Secondo quanto riferiscono i media francesi, i soccorsi stanno raggiungendo la pista a piedi e la "Carline" era l'unica pista aperta in quanto il rischio di valanghe ipotizzato nella mattinata odierna era stato stimato in quattro su cinque. Mezzi di soccorso di alta montagna in queste ore stanno affluendo dalle località limitrofe e sul posto sono presenti anche le unità cinofile per tentare di localizzare le persone disperse.

Lo scorso 13 febbraio, la stazione sciistica di Tignes è stata teatro di una tragedia, poiché colpita da una valanga, che in quell'occasione, aveva provocato la morte di un maestro di sci e di tre sciatori di una stessa famiglia, tutti su un fuori pista.

Luigi Cacciatori

Immagine da lastampa.it