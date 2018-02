Francia: maltempo paralizza Parigi e non solo

PARIGI,7 FEBBRAIO - A Parigi è allerta meteo: tra i 10 cm e i 20 cm ieri hanno bloccato l’intera capitale francese come non succedeva dal 2013, anno record del maltempo negli ultimi tempi.

Tutta la regione dell’Ile-de-France è stata sottoposta a misure speciali per le forti precipitazioni e la neve che ha bloccato moltissime strade; intorno a Parigi ieri sera si sono creati quasi 800 km di ingorghi, una città letteralmente paralizzata.

C’è anche chi ha dovuto passare addirittura la notte intera in autostrada, tanto che sono stati aperti punti di ricovero d’emergenza per gli automobilisti.

I meteorologi avevano annunciato condizioni allarmanti, ma le nevicate verificatesi ieri in tutta la Francia sono andate ben oltre le aspettative delle previsioni.

Un maltempo che sta creando un caos generale, con gli autobus che sono stati fatti tornare nei depositi, i treni che viaggiano a rilento con ritardi di ore e inoltre asili e nidi che sono rimasti chiusi, costringendo molti genitori a non potersi recare al lavoro.

Secondo le previsioni l’ondata di neve e gelo dovrebbe durare almeno fino alla fine della settimana, per cui lo stato di allerta meteo continua.