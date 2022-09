Franco Sicari; Lina, mia madre

Mia madre, di nome Angela, fù chiamata sempre Lina, da tutti. Visse e morì nel paese di Bianco dove abitò in una casa sulla statale 106. In quella casa partorì i suoi tre figli, Rita,Franco e Saverio ed in quella casa morì, mentre le tenevo le mani, una mattina di qualche anno fà.

Donna debole, minuta, bella come può essere solo una madre. Sensibile, buona e grande fabulatrice del libro "Cuore" e di tutti i libri per bambini. Fù insegnante alle Elementari e " donna di casa" instancabile e grande cuoca di seppie con il sugo nero. Altra sua specialità erano le melanzane "abbottonate"

Con il cui sugo si condivano gli spaghetti con un aroma e una fragranza indescrivibile. Nell'età matura soffrì d'insonnia e leggeva libri e romanzi d'amore. Non fece mai del male a nessuno anzi fù sempre generosa ed a casa mia crebbero bambini dei vicini, poveri,che mangiavano a casa mia e vestivano i nostri vestiti.

Era devota alla Madonna di Pugliano, patrona del mio paese, anche se non era praticante. Ricordo che nel 1955, mio padre,fece portare il letto davanti alla porta d'ingresso per salutare la Madonna ,In processione,e per ringraziarla di averla assistita durante il parto di Saverio.

Credo che non fù amata abbastanza da mio padre e da noi figli per quello che

meritava. Al cimitero di Bianco, mio padre che riposa insieme a lei, fece scrivere sul muro della cappelletta:

-Mane nobiscum, domine, quoniam advesperascit-

Resta con noi, Signore, perchè si fà ser

Franco sicari

Per mia madre “Lina”.

Lei mi ha trasmesso la sensibilità, la bonta e la voglia di raccontare.

(rivedevo mia madre,poi nulla,sul far della sera)

(G.Pascoli)