Fratelli feriti nel reggino: Si sente braccato si costituisce presunto autore

Fratelli feriti nel reggino, si costituisce presunto autore Cc lo cercavano da una settimana con battute e perquisizioni

SINOPOLI (RC), 15 FEBBRAIO - Si è costituito ai carabinieri il presunto autore del tentato omicidio dei fratelli Pasquale e Giuseppe Panuccio, feriti il 5 febbraio scorso a colpi di pistola a Sant'Eufemia d'Aspromonte. Angelo Catanea, di 34 anni, è stato bloccato in esecuzione del fermo emesso dal pm di Palmi Anna Pensabene.

Le indagini dei carabinieri dalla Compagnia di Palmi con quelli di Sant'Eufemia d'Aspromonte e Sinopoli e il supporto del Gruppo di Gioia Tauro, si sono orientate verso la matrice privata sia per la personalità dei feriti, estranei a dinamiche di 'ndrangheta, che per le modalità. I Panuccio sono usciti di casa per parlare con Catanea ed i suoi familiari per risolvere una vecchia diatriba, ma si sarebbero imbattuti nel rivale che gli avrebbe sparato.I carabinieri si sono messi sulle tracce di Catanea ma l'uomo, ipotizzano gli investigatori, grazie all'appoggio di soggetti vicini alla criminalità organizzata, è risuscito a fuggire. Battute e perquisizioni lo hanno indotto a costituirsi.