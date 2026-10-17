Frecciarosa a Cosenza il 20 ottobre con screening e vaccini gratuiti in stazione

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Il truck della prevenzione arriva per la prima volta in Calabria con controlli oncologici e attività dedicate alla salute. Coinvolti anche quattro treni regionali tra Cosenza Paola e Lamezia Terme

La prevenzione gratuita arriva alla stazione di Cosenza con Frecciarosa, il progetto promosso da Fondazione IncontraDonna e Gruppo FS. Martedì 20 ottobre 2026, in collaborazione con l’ASP di Cosenza, la giornata unirà screening, vaccinazioni e informazione sanitaria, portando per la prima volta in Calabria anche il truck della prevenzione.

L’appuntamento si svolgerà nella stazione di Cosenza Vaglio Lise, dalle 9.30 alle 17. Per accedere alle prestazioni sarà necessario portare la tessera sanitaria e rispettare i requisiti previsti per ciascun servizio. Fondazione IncontraDonna

Mammografie gratuite e screening oncologici

Tra le prestazioni disponibili figurano le mammografie gratuite per le donne tra 50 e 74 anni, residenti nel territorio di competenza dell’ASP di Cosenza. Per questa fascia è previsto l’accesso libero, senza impegnativa né prenotazione.

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Per le donne tra 45 e 49 anni, il programma prevede la mammografia con prenotazione obbligatoria e prescrizione medica con esenzione D01, accompagnata dalla dicitura “Campagna di Screening regionale”.

Sarà inoltre possibile ritirare il kit per lo screening del colon retto, destinato a uomini e donne tra 50 e 74 anni. Il programma comprende anche Pap test e HPV DNA test per le persone con utero tra 25 e 64 anni, residenti nel bacino dell’ASP cosentina. Fondazione IncontraDonna

La giornata offrirà quindi un’occasione concreta per avvicinarsi ai percorsi di controllo e ricevere indicazioni sui programmi di prevenzione disponibili sul territorio.

Vaccino HPV e antinfluenzale con requisiti specifici

La vaccinazione gratuita contro l’HPV sarà rivolta a donne e uomini dagli 11 ai 26 anni, senza distinzioni legate alla residenza o al domicilio.

Potranno accedere anche persone al di fuori di questa fascia d’età in presenza di specifiche condizioni, tra cui immunodepressione certificata, patologie che aumentano il rischio di complicanze da HPV o precedenti trattamenti per lesioni precancerose associate all’infezione.

È prevista anche la vaccinazione antinfluenzale per i residenti in Calabria, subordinatamente all’effettivo avvio della campagna vaccinale regionale entro la data dell’evento. Fondazione IncontraDonna

Valutazioni cardiometaboliche e informazioni sulla salute

L’iniziativa comprenderà valutazioni cardiometaboliche, attività di orientamento e supporto alla prenotazione degli screening in Calabria.

Durante la giornata, i volontari di Fondazione IncontraDonna distribuiranno il Vademecum della Salute, realizzato in collaborazione con il Ministero della Salute. Il materiale accompagnerà le attività di sensibilizzazione, aiutando i partecipanti a conoscere le campagne attive e i servizi ai quali possono accedere.

Il valore dell’appuntamento sarà anche nella possibilità di chiarire dubbi e comprendere come proseguire il proprio percorso di prevenzione dopo la giornata in stazione.

Frecciarosa sui treni regionali della Calabria

Martedì 20 ottobre la campagna coinvolgerà anche quattro treni del Regionale di Trenitalia, lungo i collegamenti tra Cosenza, Paola e Lamezia Terme.

Treno Percorso Partenza Fermata intermedia Regionale 5562 Cosenza verso Paola 12.25 Castiglione Cosentino Regionale 6587 Paola verso Cosenza 15.15 Castiglione Cosentino Regionale 6563 Paola verso Lamezia Terme 12.55 Amantea Regionale 5564 Lamezia Terme verso Paola 14.27 Amantea

La presenza nelle stazioni e sui convogli porta così il tema della prevenzione oncologica nei luoghi degli spostamenti quotidiani, creando ulteriori occasioni di incontro e informazione per viaggiatrici e viaggiatori.