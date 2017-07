Frecciarossa bloccato 3 ore in una galleria in provincia di Firenze

FIRENZE, 17 LUGLIO 2017 - Un treno Frecciarossa è rimasto bloccato per circa tre ore in una galleria del Mugello, tra Firenze Castello e San Piero a Sieve, a causa di un guasto. Il treno, non avendo elettricità, è rimasto senza aria condizionata, situazione che ha creato forti disagi per i passeggeri.

Il convoglio, con centinaia di passeggeri a bordo, è stato agganciato da un locomotore verso le 13.15 ed è stato trainato, a velocità ridotta, fino alla stazione Santa Maria Novella di Firenze. A causa del convoglio fermo, i treni in transito sull'altro binario hanno registrato forti rallentamenti.

Secondo quanto si è appreso, durante la permanenza nella galleria, una parte dei passeggeri è scesa dal treno e si è posizionata su marciapiedi in attesa dei soccorsi. Il personale di bordo avrebbe anche verificato l'eventuale presenza sul treno di un medico perchè un passeggero avrebbe accusato un malore.

Arrivati in stazione, ai passeggeri è stata offferta acqua e generi di prima necessità. Dopo aver ricevuto i generi di conforto, sono stati trasferiti su un altro Frecciarossa per proseguire il viaggio.

Una passeggera di una quarantina di anni, invece, è stata soccorsa dal 118 e trasportata per controlli al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze.

Ferrovie ha assicurato che ai malcapitati viaggiatori sarà integralmente rimborsato il biglietto.

Daniele Basili

immagine da wikimedia.org