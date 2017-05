Frecciarossa, la svolta di Trenitalia in vista dell\'estate

BOLOGNA, 25 MAGGIO - A partire dall’11 giugno, la compagnia Trenitalia potenzierà gli orari ed i mezzi a disposizione dei viaggiatori, soprattutto riguardo al profilo delle corse più veloci. A cominciare dal Frecciarossa, che godrà di un rinnovamento cospicuo sul fronte posti, con oltre 900 sedili a disposizione dei viaggiatori.

Secondo la nota, il Frecciarossa 1000 «raddoppia la sua capacità, circolando in doppia composizione: due treni uniti tra loro che offrono 900 posti a sedere». La novità inoltre del giorno è legata alla frequenza delle corse: «Più frequenza, con 370 corse quotidiane, e più destinazioni, con oltre 200 città collegate nel network di Frecce ed Intercity».

Il programma, che come anticipato partirà dall’11 giugno, inizierà con quattro corse al giorno, sulla linea Torino-Napoli. La corsa attraverserà anche il capoluogo emiliano di Bologna, alle 9.25, e poi nel pomeriggio (14,38 e 17,38). I collegamenti con Bologna ed il Centro Italia interesseranno anche i nuovi Frecciarossa tra Roma e Milano ed i Frecciargento tra Roma e Bergamo.

Altre fermate sono previste per le città di Carpi e Ferrara, attraverso i Frecciargento Mantova-Roma Termini e la corsa sulla rotta Napoli/Roma-Venezia. L’obiettivo di Trenitalia è dunque quello di contribuire al turismo estivo della riviera romagnola, date le evidenti modifiche che riguardano principalmente i paesi dell’Emilia Romagna. Ne è emblema anche la presenza di fermate aggiuntive previste per le mete di Riccione e Cattolica.

Il nuovo orario e l’impianto modificativo adoperato da Trenitalia andrà avanti per tutta l’estate, sino alla data del 17 settembre. L’aggiunta di alcune tratte sui treni sarà accompagnata anche dal potenziamento del rapporto tra Frecce e Bus, con il contributo del servizio sostitutivo, già peraltro adoperatosi nel fine settimana per i lavori che hanno interessato la Bologna-Rimini tra il 20 e il 21 maggio.

L’ultima novità riguarderà il mese di luglio, con la nascita di ‘Passxte’, che permetterà di effettuare una sorta di abbonamento nel weekend a costi fissi. Il servizio permetterà di spostarsi per 48 ore sui mezzi Trenitalia, dalle Frecce sino agli stessi Regionali. Sempre secondo la nota, «il pass potrà contribuire un forte stimolo al turismo sostenibile, con un occhio di riguardo agli under 26, per cui il prezzo in seconda classe è stato fissato a 99 euro, mentre per tutti gli altri il costo è di 129 euro».

foto da: travelquotidiano.com

Cosimo Cataleta