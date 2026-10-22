Frosinone, Alvini studia Sarri: ballottaggio per la difesa
Il Frosinone si prepara alla trasferta di domenica a Bergamo contro l'Atalanta, con l'allenatore Alvini che deve risolvere il ballottaggio per i due posti da centrale difensivo. I candidati sono Monterisi, Cittadini e Calvani: il secondo, in prestito proprio dai nerazzurri, sembra favorito per una maglia da titolare, mentre gli altri due, reduci da problemi fisici, partono alla pari per l'altro posto.
Per il resto, Alvini dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Sassuolo, con Raimondo, capocannoniere del campionato, a guidare l'attacco. Unico assente l'austriaco Grillitsch.
Una sfida speciale per Alvini contro Sarri
La partita avrà un sapore particolare per il tecnico toscano, che affronterà il corregionale Maurizio Sarri, uno dei suoi modelli. Alvini gli ha dedicato la tesi per il patentino Uefa Pro a Coverciano, dal titolo 'Dal modello di gioco alla preparazione della partita: affrontare il Napoli di Maurizio Sarri'. Dunque, Alvini conosce bene i principi di gioco di Sarri e proverà a sfruttarli per ottenere la quinta vittoria stagionale e mantenere il Frosinone nelle zone alte della classifica.
La sfida di Bergamo si preannuncia ricca di insidie, ma il Frosinone può contare su un attacco prolifico e su una difesa che, nonostante i dubbi di formazione, ha dimostrato solidità. Sarà fondamentale l'atteggiamento tattico per contrastare il gioco di Sarri, noto per la sua intensità e organizzazione.
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