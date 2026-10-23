Frosinone, controlli straordinari delle forze dell'ordine: arresti e segnalazioni

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Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli sul territorio di Frosinone nell'ambito di un'operazione straordinaria di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa. L'iniziativa ha visto la partecipazione congiunta di personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con il supporto della Polizia Ferroviaria e dell'Unità Cinofila della Squadra di Nettuno.

Obiettivi e aree interessate

Il dispositivo di sicurezza si è concentrato principalmente nelle zone a rischio della città, dove si registra una recrudescenza di reati, e lungo le principali arterie urbane, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione sociale. L'obiettivo era quello di garantire un controllo capillare e prevenire attività illecite.

Risultati dei controlli

Nel corso delle attività, un uomo di 63 anni è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente di tipo marijuana, per un peso complessivo di 58 grammi, oltre a materiale per il confezionamento. Allo stesso è stato inoltre contestato il possesso illecito di segni distintivi in uso ai Corpi di Polizia, nello specifico un berretto della Polizia di Stato, per il quale è stato denunciato.

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Nelle adiacenze dello scalo ferroviario cittadino, un ragazzo egiziano è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura per possesso per uso personale di 1,10 grammi di hashish. Nella stessa zona, sono stati rinvenuti e sequestrati 7 involucri di hashish, per i quali si è proceduto a carico di ignoti.

Controlli agli esercizi commerciali

Particolare attenzione è stata rivolta anche agli esercizi commerciali. A seguito dei controlli, è stato emesso un verbale di contestazione di oltre mille euro per mancata esposizione del prezzo sui prodotti esposti in vendita.

Bilancio complessivo

L'operazione ha consentito di identificare 111 persone e di verificare la regolarità di 27 veicoli, con l'elevazione di una sanzione per violazione al Codice della Strada. I servizi proseguiranno nelle prossime settimane per garantire la sicurezza e il decoro urbano.

È obbligo rilevare che l'indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo l'emissione di una sentenza passata in giudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascritto. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.