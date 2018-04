Fuga Gas: Attimi di preoccupazione vissuti dagli abitanti a Chiaravalle Centrale (Cz) (Foto)

CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) 12 APRILE - I vigili del fuoco del comando provinciale Vigili del Fuoco di Catanzaro, sono intervenuti questo pomeriggio, in Via Spasari rione Cappella, nel comune di Chiaravalle Centrale per la rottura di un tubo interrato di metano.

Quando la squadra del locale distaccamento è giunta sul posto, ha interdetto sia il traffico veicolare che pedonale ed ha effettuato una serie di misure strumentali per individuare la perdita di gas dalla condotta.

La zona interessata, messa in sicurezza è stata costantemente monitorata con rilevatore multigas in attesa dell’arrivo della ditta che ha in gestione la rete di distribuzione del metano. Quest’ultima ha chiuso la condotta per effettuare nell’immediato la riparazione. Attimi di preoccupazione vissuti dagli abitanti del luogo.