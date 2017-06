Pavia, fuga sostanze tossiche da azienda: 39 lavoratori hanno accusato problemi respiratori

PAVIA, 17 GIUGNO - La scorsa notte, poco prima della mezzanotte, una fuga di sostanze tossiche ha interessato una ditta di Landriano, nel Pavese, e trentanove lavoratori hanno riportato bruciore agli occhi e alle vie respiratorie.

A riferirlo è stato il 118, precisando che non ci sarebbero pazienti in condizioni critiche e che tutti sono stati trasportati in ospedale in codice verde. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, vigili del fuoco, Arpa e forze dell'ordine. La sostanza urticante sarebbe fuoriuscita dagli impianti dello stabilimento della Bitolea, un'azienda che produce solventi organici e prodotti per l'industria farmaceutica.

A essere rimasti intossicati, fortunatamente non in gravi condizioni, sono stati due dipendenti della suddetta ditta e altri trentasette impiegati della Bartolini, un'azienda di trasporti che si trova nelle vicinanze. Con molta probabilità, la sostanza chimica è stata trasportata dal vento dalla prima alla seconda azienda.

Tra il personale intossicato, alcuni sono stati portati al pronto soccorso del San Matteo di Pavia e altri agli ospedali di Vigevano, Melegnano, San Donato Milanese e Lodi. Tutti hanno accusato bruciore agli occhi e problemi alle vie respiratorie. In corso accertamenti per stabilire le cause della fuoriuscita della sostanza chimica dall'impianto della Bitolea.

Luna Isabella

(foto da secoloditalia.it)