Fuga spericolata a Parma: arrestato trentenne ubriaco al volante
Un pomeriggio di ordinaria follia sulle strade di Parma. La Polizia di Stato ha arrestato un trentenne italiano per fuga pericolosa, guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha visto protagonisti gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Parma – Distaccamento di Fornovo Taro, impegnati nell'operazione Mobilità Sicura.
L'inseguimento e la fuga spericolata
Tutto ha avuto inizio quando una pattuglia ha intimato l'alt a un'auto sulla Tangenziale di Parma. Il conducente, dopo aver finto di fermarsi, ha eseguito un'inversione a U in un tratto curvilineo, rientrando in tangenziale ad alta velocità per evitare il controllo. È scattato così un inseguimento che si è snodato tra le vie del quartiere San Leonardo, con il fuggitivo che ha compiuto manovre estremamente rischiose: ha ignorato gli stop, i divieti e ha viaggiato anche contromano, mettendo in pericolo pedoni e altri automobilisti.
L'arresto e le conseguenze giudiziarie
Dopo circa dieci minuti, il trentenne ha perso il controllo del veicolo, urtando uno spartitraffico. Ha quindi abbandonato l'auto e si è nascosto in un fast food vicino, dove gli agenti lo hanno rintracciato nel bagno. I successivi accertamenti hanno rivelato un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito e una patente scaduta da quasi un anno. Per lui è scattato l'arresto in flagranza, in base all'art. 192 comma 7 del Codice della Strada, recentemente introdotto. Il giorno seguente, il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di firma. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma.
Come previsto dal nostro ordinamento, la responsabilità penale sarà accertata solo con sentenza definitiva.
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