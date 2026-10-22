Fuga spericolata a Parma: arrestato trentenne ubriaco al volante

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Un pomeriggio di ordinaria follia sulle strade di Parma. La Polizia di Stato ha arrestato un trentenne italiano per fuga pericolosa, guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha visto protagonisti gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Parma – Distaccamento di Fornovo Taro, impegnati nell'operazione Mobilità Sicura.

L'inseguimento e la fuga spericolata

Tutto ha avuto inizio quando una pattuglia ha intimato l'alt a un'auto sulla Tangenziale di Parma. Il conducente, dopo aver finto di fermarsi, ha eseguito un'inversione a U in un tratto curvilineo, rientrando in tangenziale ad alta velocità per evitare il controllo. È scattato così un inseguimento che si è snodato tra le vie del quartiere San Leonardo, con il fuggitivo che ha compiuto manovre estremamente rischiose: ha ignorato gli stop, i divieti e ha viaggiato anche contromano, mettendo in pericolo pedoni e altri automobilisti.

L'arresto e le conseguenze giudiziarie

Dopo circa dieci minuti, il trentenne ha perso il controllo del veicolo, urtando uno spartitraffico. Ha quindi abbandonato l'auto e si è nascosto in un fast food vicino, dove gli agenti lo hanno rintracciato nel bagno. I successivi accertamenti hanno rivelato un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito e una patente scaduta da quasi un anno. Per lui è scattato l'arresto in flagranza, in base all'art. 192 comma 7 del Codice della Strada, recentemente introdotto. Il giorno seguente, il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di firma. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma.

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