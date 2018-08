Fuoco e panico in appartamento a Foggia, nessun ferito

FOGGIA, 30 AGOSTO - Panico nella serata di ieri in prossimità del centro storico di Foggia, tra via Castiglione e via Onorato, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento al primo piano.

Le fiamme hanno atterrito i residenti dello stabile, molti dei quali sono corsi in strada chiedendo aiuto. Il fuoco e il fumo hanno avvolto tra l’altro una parte delle scalinate e dell'androne del palazzo rendendo problematico per diversi condomini guadagnare l'uscita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Foggia, la polizia e due ambulanze del 118. Non si registrano feriti anche se è stato necessario aiutare alcuni residenti che si erano messi al riparo sul terrazzo del condominio ad abbandonare lo stabile, qualcuno è stato medicato dai medici del 118 per lievi intossicazioni da fumo.

I Vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte per spegnere completamente l'incendio e mettere in sicurezza tutta la zona. In corso le indagini per accertare le cause del rogo che poteva portare a conseguenze più gravi.

Luigi Palumbo