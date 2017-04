Furgone bloccato sui binari travolto da treno nel Varesotto Nessun ferito, disagi alla circolazione sulla linea ferroviaria

VARESE, 11 APRILE - Un furgone rimasto bloccato sui binari all'altezza del passaggio a livello a Gazzada Schianno (Varese), in via Morazzone, è stato travolto da un treno in corsa sulla linea ferroviaria Milano-Varese.

L'impatto è stato violento ma non ci sarebbero feriti. Il mezzo adibito al trasporto di carni è stato trascinato per

diversi metri e la circolazione è bloccata, con ritardi sulla linea. Sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del

fuoco di Varese, assieme agli agenti della Polfer.