Furgone piomba sulla folla a Münster, in Germania: almeno tre morti e trenta feriti

MÜNSTER, 07 APRILE – La cittadina di Münster, in Germania, è stata nelle prime ore pomeridiane teatro di un probabile attacco terroristico.

Un veicolo è piombato sulla folla presente nel centro della città. Secondo quanto riferito dai media locali, il folle gesto avrebbe provocato la morte di almeno tre persone ed il ferimento di una trentina, di cui sei sarebbero in gravi condizioni. Uno dei principali quotidiani tedeschi, Bild, ha divulgato la notizia che attualmente sono in corso massicce operazioni poste in essere dalla polizia, localizzate soprattutto nella parte antica della città.

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa, l’attacco, perpetrato nelle prime ore del pomeriggio è avvenuto utilizzando un furgone, metodologia non difforme dagli attacchi terroristici avvenuti in Europa. L’uomo alla guida del furgone è piombato sui passanti e sulla clientela del ristorante Kiepenkerl. L’offender, secondo lo Spiegel, si sarebbe tolto la vita con un colpo di arma da fuoco.

Attualmente i mezzi dei vigili del fuoco e numerose ambulanze sono impegnate nei soccorsi

fonte immagine: www.bild.de

Caterina Apicella