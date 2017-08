Terrore sulla Rambla: furgone travolge la folla nel centro di Barcellona

BARCELLONA, 17 AGOSTO – Un furgone avrebbe travolto diversi passanti sulla Rambla di Barcellona, percorsa per circa 600 metri. Come diffuso dalla stampa spagnola, le persone coinvolte sono state investite intorno alle 17:05 mentre attraversavano il semaforo nei pressi del negozio “Fnac”. Sul posto sono prontamente giunte alcune ambulanze che stanno soccorrendo i feriti, sul cui numero non vi è ancora certezza: i Mossos de Esquadra (la polizia catalana) parlano semplicemente di “diversi feriti”, mentre sarebbero almeno 5 le persone coinvolte secondo El Mundo, 12 secondo El Paìs, tra 20 e 25 secondo El Periodico. La Vanguardia parla anche di due morti e di altri feriti in condizioni gravi.

I testimoni citati dai principali media spagnoli parlano di un furgone di colore bianco, che sarebbe salito sulla parte centrale del celebre viale del centro di Barcellona, percorso peraltro da numerosi turisti, fino a schiantarsi contro un’edicola all’altezza dell’incrocio con Carrer Bonsucces. Il conducente avrebbe quindi abbandonato il veicolo, fuggendo dall’area a piedi dopo aver scatenato il panico tra i passanti. Il furgone è di marca Fiat, targato 7082JWD, noleggiato presso la compagnia Telefurgo insieme ad un altro veicolo che l’autista ed il suo complice intendevano utilizzare per la fuga.

La Guardia Civil spagnola ha ufficializzato che si tratta di un attentato terroristico, il cui autore sarebbe un uomo alto circa 1,70 m il quale indossava una maglietta a strisce bianche e blu e che è ancora ricercato così come il suo complice. La giornalista Marta Pastor sostiene che uno dei ricercati sarebbe stato identificato e sarebbe di origini maghrebine. I due sono poi entrati nel mercato della Boqueria dove è iniziata una sparatoria con la polizia, ma sono riusciti nuovamente a fuggire per poi chiudersi con alcuni ostaggi in un locale turco, il Bar Luna, sempre nei pressi del mercato coperto, nel quale si sono asserragliati.

Pochi istanti dopo l’episodio molti negozi della zona hanno chiuso le serrande con i clienti all’interno, successivamente il viale è stato transennato ed evacuato, così come le stazioni della metropolitana e le ferrovie del centro della città catalana. La polizia su Twitter ha invitato le persone ad evitare l’area delle Ramblas in modo da non ostacolare le operazioni dei servizi di emergenza.

Seguiranno aggiornamenti

Francesco Gagliardi

Fonte immagine: Twitter @Cati_Societat