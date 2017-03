Furti e rapine con sequestro di persona, 10 arresti nel Torinese

TORINO, 14 MARZO - I carabinieri di Rivoli, nel Torinese, hanno arrestato 10 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata a sequestro di persona, furti, rapine e ricettazione.

La banda e' ritenuta responsabile di oltre 30 colpi, tra spaccate a negozi di telefonia e ditte, rapine con sequestro di persona in sale giochi, oltre a furti e ricettazione di auto. In particolare, i proprietari delle sale giochi venivano legati e minacciati dai banditi, sempre provvisti di mazze di ferro, piedi di porco ed estintori.Questi ultimi nelle intenzioni del capo, andavano "sparati" contro i carabinieri in caso di inseguimento, cosi' da favorire la fuga.