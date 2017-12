Furti: ruba borsa da auto parcheggiata, denunciato a Catanzaro

CATANZARO, 6 DICEMBRE - La polizia ha denunciato un 31enne per furto aggravato su un'autovettura nel parcheggio di un supermercato.

E' accaduto a Catanzaro, dove la polizia e' riuscita a ricostruire quanto accaduto ad una donna che aveva appena concluso gli acquisti in un supermercato e, mentre riponeva il carrello della spesa nell'apposito parcheggio, era stata derubata della borsa all'interno della sua autovettura. Sul posto e' subito intervenuto personale della Squadra Volante che ha avviato le indagini. Fondamentali le immagini delle telecamere di sicurezza che hanno permesso di risalire all'autore del reato.Le immagini hanno permesso di inquadrare l'uomo mentre forzava la portiera dell'autovettura. Le indagini hanno poi portato ad un catanzarese di 31 anni, R.U., che si era servito di un veicolo prestato da un conoscente per appostarsi nel parcheggio di un supermercato, nel quartiere di Catanzaro Sala, stazionando, aggirandosi tra le vetture in sosta, con il chiaro intento di osservare i comportamenti dei clienti per compiere il furto. L'uomo e' stato denunciato con l'accusa di furto aggravato.