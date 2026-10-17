Furto d'auto a Udine: inseguimento e schianto, due denunciati
Nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, a Pasian di Prato, in provincia di Udine, un gruppo di tre giovani si è introdotto in un'abitazione e ha rubato un'auto di grossa cilindrata e una bicicletta elettrica, caricata poi sul veicolo. L'azione criminale è stata però notata e i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Udine sono intervenuti tempestivamente.
L'inseguimento e lo schianto
Le indagini hanno permesso di individuare l'auto rubata poco dopo in via del Bon. Alla vista dei militari, i tre non si sono fermati all'alt e si è scatenato un inseguimento rocambolesco per le vie della città, terminato in via Valeggio con lo schianto del veicolo contro una vettura parcheggiata. I fuggitivi hanno abbandonato l'auto, con all'interno ancora la bicicletta elettrica, e si sono dileguati a piedi.
Le indagini e i provvedimenti
Grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a identificare due dei tre complici, rintracciati nelle loro abitazioni in città. Per entrambi è scattata la denuncia per furto in abitazione in concorso. Durante l'ispezione del veicolo rubato, è stata trovata e sequestrata una replica di pistola senza tappo rosso. Le ricerche proseguono per identificare il terzo complice, riuscito a fuggire.
L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza della prontezza delle forze dell'ordine e della collaborazione dei cittadini, che sempre più spesso segnalano movimenti sospetti. Le indagini sono ora finalizzate a chiarire tutti i dettagli della vicenda e a assicurare alla giustizia il fuggitivo.
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