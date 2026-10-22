Furto di spazzolini elettrici ad Alcamo: la Polizia blocca un uomo e recupera la merce

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Un furto in un esercizio commerciale è stato sventato ad Alcamo grazie al pronto intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre 2026, quando il personale della Polizia di Stato, impegnato nelle attività di osservazione e controllo del territorio, ha notato un uomo di circa 35 anni allontanarsi con atteggiamento sospetto da un negozio di Viale Italia.

Secondo la ricostruzione fornita dalla Questura di Trapani, l'uomo era appena uscito dall'attività commerciale e cercava di sottrarsi ai controlli del personale addetto alla vigilanza. La sua condotta ha insospettito gli agenti, che lo hanno raggiunto e bloccato a pochi metri dal punto vendita, senza mai perderlo di vista.

La perquisizione e il recupero della merce rubata

Durante la perquisizione personale, gli operatori hanno trovato all'interno dei pantaloni da tuta indossati dall'uomo cinque confezioni di spazzolini elettrici, per un valore complessivo di circa 140 euro. Gli articoli sono stati immediatamente riconosciuti dalla responsabile del punto vendita come parte della merce sottratta poco prima.

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I prodotti, risultati integri, sono stati restituiti all'avente diritto con le formalità di rito. Un passaggio importante che ha permesso al commerciante di recuperare quanto sottratto, mentre gli accertamenti proseguivano sul piano giudiziario.

Precedenti e provvedimenti a carico dell'indagato

Al termine delle verifiche, l'uomo è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia per reati analoghi. Per questo motivo è stato deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria competente per il reato di furto. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell'indagato potrà essere definitivamente accertata soltanto con una sentenza irrevocabile di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Restano in corso gli ulteriori adempimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria. Il caso rientra tra le attività di controllo del territorio che la Polizia di Stato svolge quotidianamente anche nei centri della provincia di Trapani, con l'obiettivo di prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio e garantire maggiore sicurezza nei luoghi commerciali.

Un episodio che conferma l'importanza della vigilanza

La vicenda di Alcamo mette in luce l'attenzione delle forze dell'ordine verso i furti negli esercizi commerciali, un fenomeno che colpisce soprattutto i piccoli e medi punti vendita. La rapidità dell'intervento ha consentito non solo di bloccare il presunto responsabile, ma anche di recuperare la merce e di restituirla al legittimo proprietario. Un risultato che, secondo la Questura, conferma l'efficacia del lavoro congiunto tra agenti sul territorio e personale delle attività commerciali.