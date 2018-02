Furto in boutique Gucci di Genova, bottino da 80mila euro

GENOVA, 14 FEBBRAIO - Ammonterebbe a 80mila euro, stando ad una prima stima, il bottino di una rapina con spaccata messa a segno la scorsa notte nella boutique Gucci, in via XXV aprile, in piano centro a Genova.

I ladri, almeno 3 persone secondo le prime informazioni, hanno agito poco dopo le 2, spaccando due delle tre vetrine del negozio. Per farlo avrebbero usato un'auto.

Una volta dentro hanno prelevato una trentina di borse griffate e si sono dati alla fuga. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile che stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, sia pubbliche che private, per risalire ai responsabili.

Emanuela Salerno

