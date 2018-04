Furto in Chiesa Nuova a Roma, ritrovato quadro "Sacro Cuore di Gesu'" del pittore Pietro Gagliardi

Furto in Chiesa Nuova a Roma, ritrovato quadro. Carabinieri denunciano restauratore romano

ROMA, 11 APRILE - Ritrovato dai carabinieri il quadro rubato nei giorni scorsi nella Chiesta Nuova, nel centro storico di Roma e denunciato un restauratore.

I Carabinieri della Stazione San Pietro, in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, hanno recuperato il quadro raffigurante "Sacro Cuore di Gesu'" del pittore Pietro Gagliardi, realizzato nel 1865 e rubato una settimana fa nella Chiesa Nuova.Un restauratore romano di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, che era subito finito nel mirino dei carabinieri, è stato denunciato per furto e ricettazione. Alle ore 11 nella sede della stazione carabinieri di Roma San Pietro il dipinto trafugato verrà mostrato per il riconoscimento al parroco della chiesa in attesa della restituzione dopo il dissequestro. E' previsto un incontro con la stampa nel corso del quale saranno forniti ulteriori particolari sull'operazione.