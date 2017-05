G7: Italia lavora a documento ad hoc su terrorismo

Roma, 23 maggio 2017 - Secondo fonti diplomatiche, a seguito della strage di Manchester, la presidenza italiana del G7 sta lavorando ad un documento "ad hoc" sul terrorismo. L'obiettivo è, infatti, quello di arrivare ad un testo unitario "di condivisione dei valori'" nella lotta al terrorismo, "principi che sono alla base del G7 stesso".

In particolare, si sta lavorando ad un testo, molto probabilmente non inglobato nel comunicato finale del vertice di Taormina, in cui si riaffermi l'unità tra i sette leader nella comune lotta al terrore.

Oggi, il premier Gentiloni, commentando la strage di Manchester, ha spiegato che il governo sta lavorando perchè dal G7 di Taormina arrivi un messaggio il più forte possibile di impegno comune contro il terrorismo.

"Abbiamo l'occasione per ribadire insieme a Taormina che la vigliaccheria di chi spezza le vite di giovani ragazzi e ragazze non avra' la meglio sulla nostra liberta'", queste le dichiarazioni di Gentiloni.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.lanotiziagiornale.it