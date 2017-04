Gabriele Del Grande è stato liberato, Alfano: "Sta tornando in Italia"

ROMA, 24 APRILE - Sulla piattaforma Twitter il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, questa mattina ha annunciato che Gabriele Del Grande è stato liberato e sta tornando in Italia dalla Turchia, dopo essere stato tenuto per due settimane in carcere. "Gabriele del Grande è libero. Gli ho parlato adesso sta tornando in Italia. Ho avuto la gioria di avvisare i suoi familiari. Lo aspettiamo".

In un secondo tweet, Alfano scrive: "Questa notte il collega ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu mi ha comunicato la decisione. Lo ringrazio. #iostocongabriele". "La notte è passata al lavoro, è stato un lavoro in realtà silenzioso in questi giorni, comunque è andata bene, sono molto soddisfatto di questo". Questa, invece, la dichiarazione del ministro raggiunto telefonicamente da Rai News 24. Alfano ha poi sottolineato: "Sono davvero soddisfatto del lavoro che è stato fatto da tutti e del fatto che Gabriele torni ad essere un uomo libero".

Del Grande, che si era recato in Turchia il 7 aprile per fare alcune interviste, da anni documenta i flussi migratori sul blog Fortress Europe, l'osservatorio sulle vittime dell'emigrazione di cui è fondatore. Il 9 aprile Gabriele è stato fermato dalle autorità turche al confine col la Siria, nella regione di Hatay. Dopo essere stato tenuto nel centro di identificazione ed espulsione di Hatay, il blogger è stato poi trasferito in un analogo centro a Mugla, in stato di isolamento.

Il 21 aprile, per la prima volta da quando era stato trattenuto in isolamento, il documentarista e giornalista trentacinquenne di Lucca aveva incontrato in carcere il console italiano e un avvocato di fiducia. La vicenda e la scarsità di informazioni, nonché il capo di accusa inerente i motivi dell'arresto, avevano portato nei giorni scorsi una mobilitazione del web con campagne e iniziative sui social network.

Luigi Cacciatori

Immagine da sentieriselvaggi.it