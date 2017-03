Gaffe agli Oscar: bandita la coppia responsabile dell\'errore

LOS ANGELES, 2 MARZO- Dopo la clamorosa gaffe della notte degli Oscar, con l'erronea assegnazione del premio per il miglior film a "La La Land" e non a "Moonlight", i due depositari delle buste con i nomi, Brian Cullinan e Martha Ruiz, saranno sollevati dal loro incarico. Lo ha reso noto Cheryl Boon Isaacs, presidente della Academy Awards.

Il vero responsabile del macroscopico errore è in realtà il solo Cullinan che, troppo intento nel twittare una foto di Emma Stone, ha consegnato la busta sbagliata, la copia di quella del premio per la migliore attrice (assegnato proprio alla Stone, co-protagonista di La La Land), invece di quella contenente la pellicola decretata "miglior film". La svista ha portato i due attori Warren Beatty e Faye Dunaway, incaricati di proclamare il vincitore, a nominare "La La Land" e non "Moonlight".

Cullinan ha repentinamente cancellato il tweet, ma non abbastanza in fretta perchè il Wall Street Journal non se ne accorgesse. Si conclude dunque senza lieto fine la vicenda che ha inevitabilmente segnato l'89esima edizione degli Oscar.

Marta Pietrosanti

foto: rainews.it