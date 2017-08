Gagliano e\'...Catanzaro. Alla scoperta del borgo più antico della città capoluogo

CATANZARO- 23 AGOSTO - Come di consueto l’Associazione Catanzaro è la mia città propone una visita guidata della città.



Quest’anno, proprio per lo spirito che ha sempre mosso l’Associazione di fare amare la città tutta dal nord al sud, in collaborazione con il gruppo facebook Gagliano nel tempo, si è pensato di far conoscere il quartiere più antico della città, Gagliano, ai più sconosciuto o guardato con gli occhi dell’abitudine e dell’indifferenza.

L’evento “Gagliano è….Catanzaro” si svolgerà sabato 26 agosto , con inizio alle ore 18,00 e vedrà la scoperta, di posti archeologicamente rilevanti grazie alla presenza dell’Archeologo Prof. Francesco Cuteri, dei tesori custoditi nella chiesa del SS. Rosario accuratamente descritti dall’ Avvocato Antonio Caroleo (Maestro dei novizi della Confraternita del SS.Rosario e presidente delle congreghe diocesane), della Via Crucis in murales a cura dell’artista Jeso Marinaro, della chiesa S.Maria Assunta a cura della guida turistica AGTC Antonella Soluri, e di particolari di rilevanza storica debitamente descritti dal Dott. Mario Mauro presidente delle guide turistiche AGTC.

Un ricordo particolare sarà fatto dal figlio Dario alla memoria del Prof Luigi De Siena che ha curato debitamente molti dettagli storici del borgo di Gagliano.

A fine serata una sorpresa che suggellerà un evento da ricordare e per il quale si potrà prenotare biglietto gratuito d’accesso tramite il sito https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gagliano-e-catanzaro-36420282044



L’evento di sabato sarà l’ennesimo orientato a far sentire tutti, cittadini di Catanzaro, senza distinzione di quartiere.