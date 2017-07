Gaia I edizione Festa della frutta "Agriturismo Raffaella"

PENTONE (CZ) 01LUGLIO - il 29 giugno l'associazione GAIA che ha sede a Visconte comune di Pentone ha organizzato la prima edizione della Festa della frutta presso "Agriturismo Raffaella".....un pomeriggio all'insegna del divertimento in una location immersa nella natura ....che ha trattato temi importanti come l'alimentazione e il consumo della frutta nella dieta dei più piccoli.....

la manifestazione ha visto l'intervento della biologa nutrizionista Assunta Ranieri che ha spiegato con semplicità l'importanza della frutta nella piramide alimentare.Il proseguo ha visto i Bambini impegnati in attività ludico con tema "Frutta".....merenda bioligica con frutta coreografica macedonia e pane casereccio con marmellate rigorosamente biologiche prodotte in agriturismo. I bambini hanno continuato le loro attività preparando con le loro mani la confettura di albicocche.....terminando il tutto con la fantastica gara delle crostate preparate dalle mamme dell associazione che hanno addolcito non solo il palato dei giurati ma di tutti i partecipanti....[07:52, 30/6/2017] DANILO FERRAZZO: Un plauso va ai membri e alla squadra dell'associazione e al suo presidente Tiziana Rotundo che ha saputo ancora una volta unire cultura e divertimento ponendosi ai bambini con la semplicità e la voglia di fare che contraddistingue l'associazione GAIA.....