Catanzaro sotterranea, regolarmente aperte in occasione della mostra “Cyclocosmia”

Le gallerie del San Giovanni regolarmente aperte in occasione della mostra “Cyclocosmia” - dal 1 luglio riprenderanno le visite storiche guidate che hanno fatto gia’ registrare 12mila presenze

CATANZARO, 21 MAGGIO - Allo scopo di non creare interferenze con l’allestimento curato dall’Accademia di Belle Arti, l’Amministrazione comunale ha deciso di posticipare a sabato 1 luglio la ripresa delle visite storiche guidate all’interno delle Gallerie del San Giovanni.

Ciò consentirà ai visitatori di concentrarsi sull’aspetto artistico della mostra “Cyclocosmia”, comunque godendo del suggestivo impatto con la location. Inoltre, stamattina i tecnici del Comune hanno effettuato un sopralluogo nelle gallerie e, in accordo con l’Accademia di Belle Arti, è stata concertata una leggera modifica all’allestimento che garantisce nell’immediato la piena sicurezza dell’area e la fruibilità delle vie d’uscita.Tutti coloro che hanno intenzione di visitare le gallerie potranno farlo percorrendo l’itinerario proposto dall’Accademia di Belle Arti. L’evento dell’ABA conferma la vocazione polifunzionale delle Gallerie che sono state recuperate dall’Amministrazione con un importante intervento.Dall’1 luglio riprenderà puntualmente il ciclo delle visite guidate. E’ da ricordare che sono già più di 12mila le persone – in gruppi organizzati di 35 - che hanno visitato le gallerie dal giorno della loro inaugurazione e che tutte le visite si sono svolte in condizioni di perfetta sicurezza.